إيران تحوز أول طائرة بموجب اتفاق رفع العقوبات

قالت ايرباص اليوم إن الناقلة الوطنية "إيران للطيران" اعتمدت أولى طائراتها الجديدة وذلك في خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات التجارية مع طهران بموجب اتفاق رفع العقوبات النووية المبرم بين إيران والقوى الرئيسية.

وطليت الطائرة طراز ايرباص ايه321 بألوان شركة "إيران للطيران" ومن المتوقع تسليمها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم ايرباص "الاعتماد الفني تم لكن ليس التسليم الرسمي".

وقال مسؤولون إيرانيون إن الطائرة أصبحت مقيدة على سجل الطائرات الإيراني مما يعني حيازة إيران للطيران لها لتصبح أول طائرة تتملكها من بين 200 طائرة غربية طلبت شراءها منذ رفع العقوبات.

وقال رضا جعفر زاده المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية "تم التسجيل وينبغي أن يتم التسليم بنهاية الأسبوع".

وجرى تجميع الطائرة التي تسع 189 مقعدا في هامبورج بألمانيا ومن المتوقع أن تنقل من هناك إلي مقر ايرباص في تولوز بفرنسا لتسليمها رسميا يوم الأربعاء.

وقال فرهاد برورش رئيس مجلس إدارة إيران للطيران لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن احتفالا رسميا سيقام بمناسبة وصول الطائرة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وطلبت شركة الطيران الإيرانية 100 طائرة ركاب من ايرباص و80 من منافستها الأمريكية بوينغ بموجب الاتفاق النووي الذي قضي برفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل تحجيم برنامجها النووي.

واتفقت بوينغ في العام الماضي على ترتيب لتأجير 29 طائرة أخرى.