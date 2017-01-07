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320 مليار دولار تراجعا في احتياطات الصين خلال عام

7/1/2017

320 مليار دولار تراجعا في احتياطات الصين خلال عام

تراجعت احتياطات الصين من العملة الأجنبية 320 مليار دولار السنة الماضية مع سعي السلطات إلى دعم اليوان أمام ارتفاع الدولار وفق ما أعلنت إدارة الصرف الأجنبي السبت.

وقالت الإدارة على موقعها إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية وهي الأعلى في العالم تراجعت إلى 3.011 ترليون دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت أن هذه الاحتياطات تراجعت 41 مليار دولار عن تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وفقا للأرقام التي نشرها بنك الصين.

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 46 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر وقرابة 70 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستويات لم تشهدها الصين منذ أكثر من خمس سنوات.    

وقال مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي ان جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيس في تراجع الاحتياطات العام الماضي.    

ووصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7% خلال سنة واحدة في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.

وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج رؤوس الأموال سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج.

وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هروب رؤوس الأموال ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.

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