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معركة على تويتر بين ترمب وشوارزنيغر بسبب برنامج

7/1/2017

شوارزنيغر ومشادة حامية مع ترمب على تويتر

سخر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب من خليفته في برنامج "أبرينتس" أرنولد شوارزنيغر بسبب تدني معدلات المشاهدة مما أثار معركة على تويتر بين أكبر نجمين في الولايات المتحدة تحولا إلى عالم السياسة.

ورد نجم أفلام الحركة السابق شوارزنيغر باقتراح بأن يلتفت ترمب لعمله استعدادا لتوليه رئاسة البلاد.

وانتقد ترمب انخفاض نسبة المشاهدة للبرنامج الذي أصبح شوارزنيغر مقدمه، وبثت أولى حلقاته عبر " إن.بي.سي" في وقت سابق من هذا الأسبوع مشيرا إلى أن الانخفاض بلغ نحو 43% بين الجمهور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وقال ترمب في تغريدة "عجبا… ظهرت معدلات المشاهدة وغرق أرنولد شوارزنيغر … ليس مبشرا بالنسبة لنجم سينما وهذا هو الموسم الأول مقارنة بالموسم 14. الآن قارنوه بأول موسم لي."

ورد شوارزنيغر – وهو جمهوري تولى منصب حاكم كاليفورنيا لولايتين؛ لكنه قال إنه لم يصوت لترامب – بحدة على الانتقادات.

وقال شوارزنيغر في تغريدة " أتمنى لك حظا سعيدا وأتمنى أن تعمل من أجل كل الشعب الأمريكي بمثل القوة التي عملت بها من أجل معدلات مشاهدتك."

ثم طلب من ترمب التمعن في اقتباس من خطاب تنصيب لنكولن في عام 1861 بشأن توحيد الأمريكيين وقال إنه يأمل في أن يكون ذلك ملهما لترمب.

يقول الاقتباس "نحن لسنا أعداء لكن أصدقاء. لا يجب أن نكون أعداء."

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