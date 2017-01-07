مسيرة في المغرب احتجاجا على أوضاع مرضى التوحد

شاركت عشرات العائلات المغربية في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط اليوم السبت مع أطفالهم من مرضى التوحد احتجاجا على أوضاع الآلاف من المصابين بالمرض في البلاد.

ورفع المحتجون في المسيرة التي دعت إليها عدد من أسر الأطفال المرضى، شعارات تطالب بـ"رفع الحيف (الظلم) عن مرضى التوحد"، وتقول إن هؤلاء "مواطنون لا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطنة".

وارتدى المشاركون في المسيرة، قمصان زرقاء فاتحة اللون مكتوب عليها عبارة "سفراء التوحد"، ومرسوم عليها قلوب زرقاء.

واحتج المتظاهرون، على ما وصفوه بـ "الإهمال"، و"عدم المواكبة المستمرة لأطفال التوحد ذوي الاحتياجات الخاصة".

وطالب المحتجون، السلطات المغربية بـ "توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال المرضى، بصفة مستمرة ودائمة".

كما دعوا السلطات إلى الالتفات لـ"المعاناة المادية والنفسية لمرضى التوحد وأسرهم".

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي، ينجم عنه اضطراب سلوكي، يظهر للمرة الأولى في مرحلة الطفولة.

ولا يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المصابين بالمرض في المغرب، لكن جمعيات مدنية تقدرهم بعشرات الآلاف.