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مسيرة في المغرب احتجاجا على أوضاع مرضى التوحد

7/1/2017

مسيرة في المغرب احتجاجا على أوضاع مرضى التوحد

شاركت عشرات العائلات المغربية في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط اليوم السبت مع أطفالهم من مرضى التوحد احتجاجا على أوضاع الآلاف من المصابين بالمرض في البلاد.

ورفع المحتجون في المسيرة التي دعت إليها عدد من أسر الأطفال المرضى، شعارات تطالب بـ"رفع الحيف (الظلم) عن مرضى التوحد"، وتقول إن هؤلاء "مواطنون لا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطنة".

وارتدى المشاركون في المسيرة، قمصان زرقاء فاتحة اللون مكتوب عليها عبارة "سفراء التوحد"، ومرسوم عليها قلوب زرقاء.

واحتج المتظاهرون، على ما وصفوه بـ "الإهمال"، و"عدم المواكبة المستمرة لأطفال التوحد ذوي الاحتياجات الخاصة".

وطالب المحتجون، السلطات المغربية بـ "توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال المرضى، بصفة مستمرة ودائمة".

كما دعوا السلطات إلى الالتفات لـ"المعاناة المادية والنفسية لمرضى التوحد وأسرهم".

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي، ينجم عنه اضطراب سلوكي، يظهر للمرة الأولى في مرحلة الطفولة.

 ولا يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المصابين بالمرض في المغرب، لكن جمعيات مدنية تقدرهم بعشرات الآلاف.

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