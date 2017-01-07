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صور: "أكبر رأس في العالم" يجري جراحة لإزالة سوائل حول جمجمته

7/1/2017

الطفل الهندي المصاب بالمرض

أجرى طفل هندي عملية جراحية ناجحة لإزالة 3.7 لترا من السوائل التي أدت إلى تضخيم حجم رأسه.

ويبلغ الطفل (Mrityunjay Das) من العمر 7 أشهر، ويعاني من مرض "استسقاء الرأس" والذي جعله صاحب أكبر رأس في العالم. ويعرض حامله لخطر الإعاقة العقلية والبدنية على المدى الطويل إذا أدى إلى الإصابة بتلف دائم في الدماغ.

وكشف والدا الطفل أنهما أصبحا منبوذين من قبل جيرانهما بسبب حالة ابنهما.

وقالت إدارة المستشفى إن الطفل يستجيب للعلاج بشكل جيد، ولكنه سيبقى في المستشفى لفترة.

ويأتي مرض "استسقاء الرأس" نتيجة تراكم السوائل في المخ، وهو تراكم يؤدي إلى زيادة الضغط على الدماغ التي يمكن أن تسبب الضرر لأنسجة المخ. كما يسبب العديد من الأعراض مثل الصداع، والغثيان، والتقيؤ، ، ومشاكل في الرؤية أو الرؤية المزدوجة.

ويمكن أن يحدث المرض أيضا نتيجة لأمراض تصيب الأم أثناء الحمل، مثل النكاف أو الحصبة الألمانية.

ووسيلة العلاج الرئيسية لهذا المرض هي زراعة أنبوب رفيع في الدماغ لاستنزاف السائل النخاعي الزائد وتحويله إلى جزء آخر من الجسم، حيث يمكن امتصاصها في مجرى الدم.

 
 

 

 
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