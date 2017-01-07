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شاهد : نحاتون يتنافسون في تحويل الجليد لأشكال فنية

7/1/2017

انطلق في مدينة هاربين شمال شرق الصين المهرجان السنوي ال33 للمنحوتات الجليدية والثلجية في حدث ضخم يجذب أكثر من مليون زائر.

وشارك في مسابقة النحت التي تقام على هامش المهرجان الدولي للجليد والذي يستمر حتى 25 فبراير/ شباط ، نحاتون من دول عدة من بينها الصين وروسيا وماليزيا واليابان.

وتعتبر المساحة التي يشغلها المعرض المصاحب للمهرجان الدولي للجليد في نسخته الحالية هي الأكبر في تاريخه الممتد منذ عقود حيث يقام على أرض توازي مساحة 100 ملعب كرة قدم وتستخدم فيه كميات قياسية من الجليد والثلج، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ولم تثبط درجات الحرارة المتدنية التي بلغت 14 درجة تحت الصفر عند الظهر، عزيمة رواد المهرجان الذين حرصوا على زيارة المعرض ، والوقوف لتأمل مساحات كبيرة من القصور الصينية والكنائس الروسية والأعمدة الأوربية ، وكلها مصنوعة من كتل جليدية.

وبالإضافة الى مسابقات النحت على الجليد والثلج، يشتمل المهرجان أيضا على عروض فنية وحفلات، حيث تسعى السلطات الصينية إلى جذب عدد كبير من السياح الذين يمثلون عاملا اقتصاديا مهما في البلاد نظرا لتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي.

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