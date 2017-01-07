البث الحي
منوعات

شاهد : معرض يوثق لتاريخ التعذيب في مصر

7/1/2017

أقام الدكتور محمد عبد الوهاب، الباحث في تاريخ الاغتيالات السياسية، معرضا فريدا من نوعه والأول في مصر، يضم أبشع الأدوات المستخدمة في تعذيب وعقاب البشر على مر العصور.

جمع الدكتور عبد الوهاب " أدواته الرهيبة " بعد رحلة استمرت 10 سنوات في جولات حول العالم، استطاع فيها تجميع ما يزيد عن 600 أداة تعذيب توثق لما ما مرت به البشرية في مراحلها وعصورها المختلفة.

وضم المتحف إلى جانب الأدوات القديمة المستخدمة في التعذيب أدوات حديثة تستخدم في السجون الحالية على مستوى العالم كالتعذيب عن طريق الكهرباء، الكرسي المائل، "البورش"، الصندوق الأسود الذي يتم إيداع المسجون فيه لأكثر من 10 ساعات، وغيرها من الأدوات.كما يضم المتحف أقساما خاصة بأشهر السفاحين المصريين في العصور القديمة كخط الصعيد وريا وسكينة  وبعض "الصيغة" وصور ضحاياهم، ونماذج لضحايا دنشواي.

كما يضم المتحف العديد من الأدوات الحديثة، وحبل وملابس الإعدام الحقيقية ، إضافة إلى الأزياء الأصلية الخاصة بمعتقل غوانتانامو والعربة التي تستخدم في نقل السجين بالمعتقل ومجموعة من "الكلابشات" تعود إلى أكثر من 500 عام.

المتحف الذي تأسس منذ 13 عاما يفتح أبوابه كل 26 يونيو/حزيران من كل عام ، للزوار مجانا للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وفي الوقت الحالي المتحف مغلق ، ويقول الدكتور عبد الوهاب إنه ينوي نقل المجموعة الكاملة للمتحف للولايات المتحدة لأن السلطات في مصر ليست داعمة لفكرة " متحف التعذيب ".

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو