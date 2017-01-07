شاهد: لحظة إخراج رجل مسن من سيارته بعد أن انقلبت به

أظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من المارة بسحب رجل مسن من سيارة بعد أن انقلبت في حادث مروع.

كما أظهر الفيديو توقف سائق دراجة نارية للمساعدة في العثور على الرجل المسن الذي كان عالقا داخل السيارة التي انقلبت على سقفها رأسا على عقب.

ووقع الحادث في "بارنت" شمال العاصمة البريطانية لندن.

وبالفعل نجح المارة في إخراج الرجل من سيارته بعد أن أصيب بمجموعة من الكدمات والخدوش وجرح في الفم.

كما لوحظ تسرب سوائل من السيارة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السيارة ستنفجر، وبالفعل تصرف أحد المارة بسرعة وأوقف تشغيلها وسحب مفاتيحها.

وقال سائق الدراجة النارية إنه سعيد بنجاة السائق وخروجه على قيد الحياة، وعدم إصابة أي شخص آخر.