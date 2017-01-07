البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة إخراج رجل مسن من سيارته بعد أن انقلبت به

7/1/2017

أظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من المارة بسحب رجل مسن من سيارة بعد أن انقلبت في حادث مروع.

كما أظهر الفيديو توقف سائق دراجة نارية للمساعدة في العثور على الرجل المسن الذي كان عالقا داخل السيارة التي انقلبت على سقفها رأسا على عقب.

ووقع الحادث في "بارنت" شمال العاصمة البريطانية لندن.

وبالفعل نجح المارة في إخراج الرجل من سيارته بعد أن أصيب بمجموعة من الكدمات والخدوش وجرح في الفم.

كما لوحظ تسرب سوائل من السيارة، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السيارة ستنفجر، وبالفعل تصرف أحد المارة بسرعة وأوقف تشغيلها وسحب مفاتيحها.

وقال سائق الدراجة النارية إنه سعيد بنجاة السائق وخروجه على قيد الحياة، وعدم إصابة أي شخص آخر.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو