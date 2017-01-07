شاهد: عاصفة ثلجية تضرب اسطنبول وتلغي رحلات جوية

أجبرت عاصفة ثلجية ضربت مدينة اسطنبول التركية السلطات على إغلاق مضيقين رئيسيين للشحن وإلغاء رحلات الطيران اليوم السبت فيما تسببت العاصفة في خطورة القيادة على الطرق مما ترك الكثير من السائقين عالقين خلال الليل في المدينة التي يقطنها 15 مليون نسمة.

وألغت الخطوط الجوية التركية مئات الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الرئيسي في المدينة وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنه جرى تحويل العشرات من الطائرات لمطارات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي بدأ منذ مساء أمس الجمعة.

وأضافت الوكالة أن نحو ستة آلاف من ركاب الشركة نقلوا لفنادق مساء أمس الجمعة بسبب إلغاء الرحلات وتم توزيع 20 ألف وجبة للعالقين في المطار.

وألغت خطوط طيران بيجاسوس نحو مئتي رحلة من وإلى مطار صبيحة جوكجين في الشطر الآسيوي من المدينة.

وقالت هيئة خفر السواحل التركية إن مضيقي البوسفور الذي يمر عبر اسطنبول والدردنيل في الجنوب أغلقا صباح اليوم السبت أمام حركة الشحن البحري اليوم السبت بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية.

وكلا المضيقان مهم لخطوط شحن النفط العالمية إذ يمر بهما أكثر من ثلاثة بالمئة من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين.

والممران المائيان اللذان يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط يحملان أيضا كميات كبيرة من الحبوب من روسيا وقازاخستان إلى الأسواق العالمية.

وقالت بلدية المدينة إن ارتفاع الثلوج وصل في بعض المناطق إلى 40 سنتيمترا وانتشر الآلاف من عمال مجلس البلدية للإبقاء على الطرق مفتوحة خلال الليل.

وقالت وكالة دوغان للأنباء إن الكثير من سائقي السيارات تركوا مركباتهم وترجلوا فيما اضطر البعض للبقاء داخل سياراتهم لأكثر من 10 ساعات خلال الليل في انتظار تحسن الأحوال على الطرق.

وأضافت بلدية اسطنبول في بيان إن مترو الأنفاق في اسطنبول استمر في العمل خلال الليل لنقل الركاب الذين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم عبر الطرق المغلقة بفعل العشرات من الحوادث التي تسبب فيها انزلاق المركبات على الأسطح الثلجية.