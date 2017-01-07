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شاهد: ريال مدريد يكتسح غرناطة بخماسية نظيفة

7/1/2017

اكتسح "ريال مدريد" ضيفه "غرناطة" اليوم السبت بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعادل رقم غريمه برشلونة القياسي بخوض 39 مباراة متتالية دون التعرض لهزيمة.

جاءت أهداف الريال من خلال إيسكو "هدفان" في الدقيقتين 12 و31، والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 21، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27، والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 58.

ورفع "الريال" بفوزه رصيده إلى 40 نقطة معززا صدارته المسابقة "الليغا" وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، فيما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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