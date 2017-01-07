البث الحي
منوعات

شاهد: رونالدو يحتفل بالكرة الذهبية الرابعة

7/1/2017

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم السبت قبل انطلاق مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في ملعب "سانتياغو برنابيو" بالكرة الذهبية الرابعة التي يحصدها في مشواره في حضور نجوم الملكي السابقين الذين توجوا بنفس الجائزة، البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو والفرنسي رايموند كوبا والإنجليزي مايكل أوين، فضلا عن مدرب الملكي ولاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وعرضت الكرة الذهبية الرابعة في الملعب قبل أن يتسلمها كريستيانو من لاعب الملكي السابق فرانسيسكو خينتو، ليضعها البرتغالي بجانب الكرات الثلاثة التي فاز بها أعوام 2008 بينما كان في صفوف مانشستر يونايتد، و2013 و2014 مع الريال.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو