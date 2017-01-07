شاهد: رباعية مانشستر يونايتد في "ريدينغ" بكأس إنجلترا

فاز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة على ريدينغ" درجة أولى " اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم.

وسجل واين روني هدف الافتتاح في المباراة ليعادل رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد.

وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

ورفع روني (31 عاما) رصيده إلى 249 هدفا بقميص يونايتد، وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ أن انتقل إليهم عام 2004 من إيفرتون.

يذكر أن مدرب مانشستر يونايتد أراح خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب الوسط بول بوغبا، وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بالإضافة إلى حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا.