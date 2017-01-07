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شاهد: تحطم عنيف لإحدى سيارات رالي داكار

7/1/2017

شهد سباق "رالي داكار" حادثا مروعا، عندما انفجرت سيارة مشاركة في السباق وطارت خارج الحلبة.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المتفرجين الذين كانوا في مكان الحادث لحظة تحطم السيارة التي مرت بجانب مجموعة من المتفرجين الذين نجوا بأعجوبة.

وحدث التصادم في اليوم الرابع عشر من السباق، عندما كان بطل العالم للراليات "كارلوس ساينز" وشريكه السائق "لوكاس كروز" يسيران بالسيارة في إحدى المنحنيات الحادة، لكن سرعة السيارة لم تساعدهما في العبور من المنحنى لتتحطم وتخرج من حافة الحلبة.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، استطاع السائقان الخروج دون أن يتعرضا لإصابة خطيرة، لكنهما اضطرا إلى الانسحاب من المنافسة بعدما حدث للسيارة.

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