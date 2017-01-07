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حماس" تدين إغلاق "فيسبوك" حسابات لها

7/1/2017

حماس تدين إغلاق فيسبوك حسابات لها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإغلاق حسابات تابعة للحركة.

وقالت الحركة في بيان، إن "إدارة فيسبوك شنّت حملة بحق عشرات الصفحات والحسابات التابعة لنا والمقربة منا".

ووصفت الحركة الحملة، بأنها "الأكبر من بين حملات الإغلاقات السابقة، حيث شملت ما يزيد على 90 صفحة تابعة ومقربة من حركة حماس، إضافة إلى 30 حسابًا شخصيًا".

واعتبرت حماس أن "حملة الإغلاق تمادٍ كبير في تماهي إدارة الموقع مع السياسات الإسرائيلية".

 ودعت حماس "فيسبوك" للالتزام بما تعلنه من مبادئ، وفي مقدمتها "منح الجميع القدرة على التعبير"، مطالبة إياها بالتراجع عن قرارها وإعادة فتح الصفحات التي أغلقتها.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، تعتبرها إسرائيل تحريضية.

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