تجنيد_البنات.. يثير موجة من السخرية على مواقع التواصل

صورة ساخرة على وسم #تجنيد_البنات

أثار قرار وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بإلزام الفتيات والشباب الذين لم يلتحقوا بالتجنيد بأداء الخدمة العامة، اعتبارا من يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تخيلوا عدة مواقف قد تحدث في حالة تجنيد الفتيات في الجيش المصري.

وأوضحت صحف مصرية أن قرار "الخدمة العامة" دوري ويصدر كل عام، وهو يتضمن تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن قرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016 بأداء الخدمة العامة، ويستثنى من يحصل على "فرصة عمل حقيقية".

وجاءت بعض التعليقات على وسم #تجنيد_البنات كالتالي:

M@AhmedMaher2020

مالك يا عسكري غيمان؟

– مليش يا فندم ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

Alien‏@Mahmoud_Melegi

بت شايفة العدو اللي هناك ده

– آه ده كيوت أوي .. طب بصي أنا هنزل في وسط الساحة يمكن ياخد باله مني

احدهُمْ@Eslam_3rafa

يا بنتي الحرب قامت وخلصت وانتي لسه بتركني الدبابة

الصغنن‏@p4Thh

في إيه يا عسكري منى؟

– ما هو مستحيل البس زي سارة صحبتي يا فندم

ma7moud tarek‏@mahmoudt936

أنا وحيد يعني مليش جيش، مينفعش اتجوز واحده دخلت الجيش وانا لأ، اجى ازعقلها تقولى انا ارجل منك ؟! لا يا مصر

بشمهندسة يووشآاا‏@yooshaahmed

لو البنات دخلوا الجيش "ادووني مطوة اغز بيها المعتدي"

Kareem Sa3eed‏@el_keeeejoo

ألاقي عندك بيادة كعب عالي شمواه مقاس 36

Noura elsayd@ElsaydNuora

عسكري نورا إنت مش لابسة البدلة العسكرية ليه؟ ما أنا لبستها الحرب اللي فاتت يا فندم، هو كل مرة العدو يشوفني بنفس الطقم

74+1@hager0777

أنباء عن وفاة خمس مجندات إثر خضة عنيفة لهجوم فأر على كمين في العريش

(اسنانجي)‏@AmroalabasyT

لو بتحبها استناها لما تخلص جيش

شِيزوفرِينّآ‏@NadaSamy88

هما شافوا أن الرجالة قلة في مصر وأن البنت بـ 100 راجل قالوا مفيش حل غير #تجنيد_البنات

Yasmine khalifa‏@Jasminetommo7

تجنيد إيه يا باشا اللي بتقول عليه، دا أنا بطلع الدور الأول بالأسانسير.

Mohamed El-Sawaf@elsawaf100

سابقا .. الطرحة معدولة؟

حاليا .. الكاب معدول؟

yasmin@yasmeennaser5

لو بيحبك بجد هيستناك تخلصي جيش كلها سنة واحدة في خدمة الوطن.

Yøtä Øm?@bebycat2013

السيسي من سنتين قال سنتين وهتستغربوا مصر بقت عامله ازاي. شهادة لله أول رئيس يوفي بوعده

Mony Helmy ^_^‏@monyhelmy1

أنا مش هلبس الأفارول اللي سوسو لبسته المعركة اللي فاتت.

حيما‏@7IMa_7IMo

تخيل رايح تطلب إيد واحده من أبوها كدا ويرد يقولك :لا يا ابني لما تخلص جيشها الأول

pawky@PaukyMohamed

مش هادخل صاعقة الصوت العالي بينرفزني أف

Hala‏@halaenough

طب فيه بيادات بينك أو أوف وايت

nour‏@orchidrare

طب الدبابة فيها مرايه؟

Sòöó‏@EsraaDegam

ماما أول ما سمعت عن #تجنيد_البنات كان أول رد ليها "بنات إيه من قلة الشباب الصيع يلموهم الأول".

@ElbeltagyZizo

يلا يا عسكري ايه اضرب

= سوري مبحاربش ولاد

@Naga7_25jan

مش عايزين تحاربوا ليه يا بنات ؟

العدو يا أفندم عمل Seen ومردش

@totomohsen1

لو سمحت يا فندم انا عاوزه أغير البياده دي

=ليه

_ كل البنات شفوها علي الحرب اللي فاتت

@MmMandoonly48

لو سمحت يا اونكل انا مش ينفع اتجند خالص صدقنى ، مامى هاتقلق عليا

@7IMa_7Imo

يا فندم الدبابة متربة خالص

وكده هتوسخ هدومنا

@Toma_Saei

يعني أخويا يطلع من الجيش، وأنا اللي ادخله

@orchidrare

طب الدبابه فيها مرايه ؟

@Hesham_A_Sayed

– انت هتيجي تتقدملي متى

= خلصي جيش الأول و بعدين نتكلم

@Shimaa5893

لما أدخل الجيش بقى

كل شوية هسأل حضرة الصول

النقاب مظبوط

@monnah10

هو مفيش مموة على بينك او بربل ؟

@sarasaad7589

أنا موافقة على #تجنيد_البنات والله البنات هتثبت اتقانها و أنها اد المسؤلية

@az3arinaa

أرمى يابت القنبله دى

الكنبلة دى .. اهى

بوم

@ahmedka57724640

#تجنيد_البنات

عسكري ندي، أرمي اللبانه إللي في بوقك وأقفي عدل!

– لو مش عجبك روّحني

@MNFarghal

#تجنيد_البنات .. يعني تلاقي الدبابة كلها دباديب ، وبرضه تركن جنب الرصيف بنص متر

ضوافري اتكسرت ونفسيتي اتحطمت ،، أنا بستسلم