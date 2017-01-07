تجنيد_البنات.. يثير موجة من السخرية على مواقع التواصل

أثار قرار وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بإلزام الفتيات والشباب الذين لم يلتحقوا بالتجنيد بأداء الخدمة العامة، اعتبارا من يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تخيلوا عدة مواقف قد تحدث في حالة تجنيد الفتيات في الجيش المصري.
وأوضحت صحف مصرية أن قرار "الخدمة العامة" دوري ويصدر كل عام، وهو يتضمن تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن قرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016 بأداء الخدمة العامة، ويستثنى من يحصل على "فرصة عمل حقيقية".
وجاءت بعض التعليقات على وسم #تجنيد_البنات كالتالي:
M@AhmedMaher2020
مالك يا عسكري غيمان؟
– مليش يا فندم ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك
Alien@Mahmoud_Melegi
بت شايفة العدو اللي هناك ده
– آه ده كيوت أوي .. طب بصي أنا هنزل في وسط الساحة يمكن ياخد باله مني
احدهُمْ@Eslam_3rafa
يا بنتي الحرب قامت وخلصت وانتي لسه بتركني الدبابة
الصغنن@p4Thh
في إيه يا عسكري منى؟
– ما هو مستحيل البس زي سارة صحبتي يا فندم
ma7moud tarek@mahmoudt936
أنا وحيد يعني مليش جيش، مينفعش اتجوز واحده دخلت الجيش وانا لأ، اجى ازعقلها تقولى انا ارجل منك ؟! لا يا مصر
بشمهندسة يووشآاا@yooshaahmed
لو البنات دخلوا الجيش "ادووني مطوة اغز بيها المعتدي"
Kareem Sa3eed@el_keeeejoo
ألاقي عندك بيادة كعب عالي شمواه مقاس 36
Noura elsayd@ElsaydNuora
عسكري نورا إنت مش لابسة البدلة العسكرية ليه؟ ما أنا لبستها الحرب اللي فاتت يا فندم، هو كل مرة العدو يشوفني بنفس الطقم
74+1@hager0777
أنباء عن وفاة خمس مجندات إثر خضة عنيفة لهجوم فأر على كمين في العريش
(اسنانجي)@AmroalabasyT
لو بتحبها استناها لما تخلص جيش
شِيزوفرِينّآ@NadaSamy88
هما شافوا أن الرجالة قلة في مصر وأن البنت بـ 100 راجل قالوا مفيش حل غير #تجنيد_البنات
Yasmine khalifa@Jasminetommo7
تجنيد إيه يا باشا اللي بتقول عليه، دا أنا بطلع الدور الأول بالأسانسير.
Mohamed El-Sawaf@elsawaf100
سابقا .. الطرحة معدولة؟
حاليا .. الكاب معدول؟
yasmin@yasmeennaser5
لو بيحبك بجد هيستناك تخلصي جيش كلها سنة واحدة في خدمة الوطن.
Yøtä Øm?@bebycat2013
السيسي من سنتين قال سنتين وهتستغربوا مصر بقت عامله ازاي. شهادة لله أول رئيس يوفي بوعده
Mony Helmy ^_^@monyhelmy1
أنا مش هلبس الأفارول اللي سوسو لبسته المعركة اللي فاتت.
حيما@7IMa_7IMo
تخيل رايح تطلب إيد واحده من أبوها كدا ويرد يقولك :لا يا ابني لما تخلص جيشها الأول
pawky@PaukyMohamed
مش هادخل صاعقة الصوت العالي بينرفزني أف
Hala@halaenough
طب فيه بيادات بينك أو أوف وايت
nour@orchidrare
طب الدبابة فيها مرايه؟
Sòöó@EsraaDegam
ماما أول ما سمعت عن #تجنيد_البنات كان أول رد ليها "بنات إيه من قلة الشباب الصيع يلموهم الأول".
@ElbeltagyZizo
يلا يا عسكري ايه اضرب
= سوري مبحاربش ولاد
@Naga7_25jan
مش عايزين تحاربوا ليه يا بنات ؟
العدو يا أفندم عمل Seen ومردش
@totomohsen1
لو سمحت يا فندم انا عاوزه أغير البياده دي
=ليه
_ كل البنات شفوها علي الحرب اللي فاتت
@MmMandoonly48
لو سمحت يا اونكل انا مش ينفع اتجند خالص صدقنى ، مامى هاتقلق عليا
@7IMa_7Imo
يا فندم الدبابة متربة خالص
وكده هتوسخ هدومنا
@Toma_Saei
يعني أخويا يطلع من الجيش، وأنا اللي ادخله
@orchidrare
طب الدبابه فيها مرايه ؟
@Hesham_A_Sayed
– انت هتيجي تتقدملي متى
= خلصي جيش الأول و بعدين نتكلم
@Shimaa5893
لما أدخل الجيش بقى
كل شوية هسأل حضرة الصول
النقاب مظبوط
@monnah10
هو مفيش مموة على بينك او بربل ؟
@sarasaad7589
أنا موافقة على #تجنيد_البنات والله البنات هتثبت اتقانها و أنها اد المسؤلية
@az3arinaa
أرمى يابت القنبله دى
الكنبلة دى .. اهى
بوم
@ahmedka57724640
#تجنيد_البنات
عسكري ندي، أرمي اللبانه إللي في بوقك وأقفي عدل!
– لو مش عجبك روّحني
@MNFarghal
#تجنيد_البنات .. يعني تلاقي الدبابة كلها دباديب ، وبرضه تركن جنب الرصيف بنص متر
ضوافري اتكسرت ونفسيتي اتحطمت ،، أنا بستسلم