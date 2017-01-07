البث الحي
منوعات

المعارضة السورية تنفي التوصل لوقف إطلاق النار قرب دمشق

7/1/2017

المعارضة تنفي التوصل لوقف إطلاق نار في وادي بردى

نفى مسؤول كبير في المعارضة السورية تقريرا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة وادي بردى قرب دمشق بعد إعلان حزب الله عن وقف مؤقت للقتال.

وأبلغ منير السيال رئيس الجناح السياسي لحركة أحرار الشام " رويترز " أن التقرير "كذب وافتراء".

وقال السيال "ما يتداوله إعلام النظام اليوم عن الوصول لاتفاق يقضي بإيقاف إطلاق النار محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة."

وأضاف أن "النظام السوري" رفض يوم الخميس وقفا لإطلاق النار كان سيسمح بإجراء إصلاحات لمحطة ضخ المياه، وعودة الناس إلى قريتين مجاورتين كانوا أجبروا على ترك ديارهم فيهما.

وقال السيال "إيران ونظام الأسد يستغلان وقف إطلاق النار الهش للسيطرة على مناطق محررة في محيط العاصمة قبل انطلاق مفاوضات أستانا، أهلنا وثوارنا في وادي بردى يواجهون إيران وحزب الله والنظام وميلشيات متحالفة معه" .

ويقول مقاتلو المعارضة إن قوات النظام السوري قصفت محطة ضخ المياه في بداية الحملة، وقالت الأمم المتحدة إن المحطة أصبحت خارج الخدمة.

وبدأت قوات النظام السوري وحلفاؤها من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية هجوما قبل أسبوعين لاستعادة وادي بردى حيث يوجد نبع لإمدادات المياه لحوالي أربعة ملايين شخص في دمشق.

وألقى القتال في وادي بردى بظلاله على وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا وتركيا لتمهيد الطريق إلى محادثات سلام يأمل البلدان بعقدها في أستانا عاصمة كازاخستان هذا الشهر.

وقالت جماعات المعارضة السورية يوم الاثنين إنها قررت تجميد أي محادثات حول مشاركتها المحتملة في المفاوضات ما لم توقف الحكومة السورية وحلفاؤها الذين تدعمهم إيران انتهاكات وقف إطلاق النار.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو