القوات العراقية تقترب من نهر دجلة في الموصل

دبابة للجيش العراقي

اقتربت القوات الخاصة العراقية اليوم السبت من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل لتحرز تقدما بالتزامن مع قوات أخرى مما أجبر تنظيم الدولة على التقهقر في آخر معقل كبير للتنظيم في البلاد.

في الوقت نفسه، قالت الحكومة العراقية إن العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات التركية من منطقة قرب الموصل. ويحاول البلدان تحسين العلاقات بينهما بعد خلاف نشب العام الماضي بسبب قيام أنقرة بنشر هذه القوات.

ولم يعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن المسألة نوقشت وسيتم حلها.

وتقدمت القوات العراقية اليوم السبت لتصبح على بعد بضع مئات من الأمتار من نهر دجلة. كما شهدت الأيام الماضية تطورات منها هجوم ليلي غير مسبوق نفذته القوات الخاصة حيث تمكنت من طرد مسلحين من عدة مناطق شرقي النهر في الموصل.

وقد بدأت العملية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة المدينة قبل ثلاثة أشهر تقريبا. وتسارعت وتيرة تقدم الجيش بعد أن تعثرت لأسابيع بسبب مقاومة مقاتلي تنظيم الدولة ووجود عدد كبير من المدنيين.

وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن القوات باتت في أقرب نقطة بلغتها على الإطلاق من نهر دجلة في الموصل، وتقترب من جسر إستراتيجي مدعومة بتكتيكات جديدة وتنسيق أفضل.

وقال المتحدث صباح النعمان للصحفيين في شرق الموصل "باتت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قيادة العمليات الخاصة أو الرتل الجنوبي على بعد 500 متر تقريبا من الجسر الرابع وهو أول جسر على نهر دجلة."

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب سيطر على حي الغفران (حي البعث سابقا) ودخل حي الوحدة المجاور.

وقال بيان منفصل للجيش إن الشرطة العراقية استعادت السيطرة على مجمع طبي في حي الوحدة بجنوب شرق الموصل في تحول مهم بعد اضطرار وحدات الجيش للانسحاب من الموقع في الشهر الماضي.

وذكر النعمان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية "تسير بالموازاة بين كل من المحورين" في جنوب شرق الموصل، وقال "نحن نسير جنيا إلى جنب بتوقيت زمني والمسافة في نفس المستوى .. وهذا حقيقة عامل مهم لم يستطع التنظيم من خلاله أن يقوم بعمليات مناورة لنقل مقاتليه وإسناد محور على حساب محور آخر".

وساهمت الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في تسريع وتيرة دخول القوات لحي المثنى.

وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية جزء من قوة عراقية قوامها 100 ألف فرد تضم قوات من الجيش ومقاتلين أكرادا ومقاتلين شيعة وتدعمها قوة جوية بقيادة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد توصلت إلى اتفاق مع أنقرة اليوم السبت بشأن طلب العراق انسحاب القوات التركية من بعشيقة.

ولم يدل العبادي بمزيد من التفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنه أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد.

وأضاف العبادي أن تركيا وافقت على احترام سيادة العراق واتفق البلدان على عدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للآخر. من جهته قال رئيس الوزراء التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي "ناقشنا مسألة بعشيقة."