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"الدولي للصحافة" يطالب بإطلاق سراح محمود حسين

7/1/2017

قال رئيس المعهد الدولي للصحافة، جون ييروود، إن صحفي الجزيرة محمود حسين اعتقلته السلطات المصرية بدون وجه حق مطالبا إياها بإطلاق سراحه.

وأضاف ييروود في مداخلة للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، :" من الواضح بالنسبة لنا أن هذا اعتقال من دون فعل جرم".

وتابع:" هناك الكثير من المنظمات تدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين سواء كانوا في مصر أو في مكان آخر ، لقد ظننا في وقت ما أن مصر توقفت عن مطاردة الصحفيين لكن قضية محمود حسين تثبت العكس كما أنه من الواضح أن هناك تضييق على الصحفيين وغياب للعدالة واحترام حقوقهم في مصر".

واستطرد:" السلطات المصرية احتجزت محمود حسين وهو لم يكن يعمل في هذه الأثناء فقد كان في زيارة لأسرته".

وطالب رئيس المعهد الدولي للصحافة بممارسة الضغوط على الحكومة المصرية حتى تطلق سراح الزميل محمود حسين والصحفيين المعتقلين في سجونها وأن تتوقف عن اضطهادهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت الأربعاء الماضي بتجديد حبس حسين 15 يوما بتهم التحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الزميل محمود حسين يشكو من تعرضه لسوء المعاملة داخل محبـسه فضلا عن حبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه، رغم الإدانات المحلية والدولية لاعتقاله وحبسه.

وصدرت إدانات عربية ودولية عديدة لاعتقال الزميل حسين وشقيقيه عمر وناجح، ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بالاعتقال، ونفت التهم الملفقة له، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا، وحملتها المسؤولية عن سلامته وشقيقيه.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الزميل محمود حسين خلال زيارته عائلته في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم التحقيق معه لنحو 15 ساعة بمطار القاهرة قبل ذلك بأيام، كما اعتقلت شقيقيه عمر وناجح ودهمت منازلهم، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الزميل محمود حسين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة استهداف الدولة المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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