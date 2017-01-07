البث الحي
منوعات

إندونيسيا تحجب 800 ألف موقع إليكتروني

7/1/2017

إندونيسيا تحجب 800 ألف موقع إليكتروني

ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم السبت، أن الحكومة حجبت 800 ألف موقع إلكتروني اعتباراً من كانون أول/ديسمبر، 2016 وأغلبها مواقع تحتوي على مواد إباحية أو مواقع قمار. 

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) نقلا عن سامويل أبريجاني بانجرابان وهو مسؤول بوزارة الاتصالات والمعلومات في مناقشة اليوم السبت :" تحتوي نحو 90 % منها على مواد إباحية أو تطبيقات قمار وبعضها ببساطة ينشر خدعا ".   

وأضاف  المسؤول أن الحكومة أدخلت لائحة لتكون الأساس القانوني لحجب المواقع. وقال إن الوزارة شكلت فريقا للنظر في التقارير بشأن المواقع المقدمة من الجمهور . 

ونفى أن الحكومة طبقت إجراءات صارمة لمراقبة الفضاء الإلكتروني، بحسب الصحيفة. 

وحجبت الوزارة 766 ألف و633 موقعا  تتعلق بالمواد بالإباحية و85  تتعلق بالتطرف . 

وقال سامويل إن أصحاب المواقع المحجوبة يمكن أن يطلبوا من الوزارة رفع الحجب بعد قبول بعض المتطلبات.

وانتقد النشطاء الديمقراطيون الوزارة الشهر الماضي فيما يتعلق بقرارها بحجب موقع " سوارابابوا دوت كوم " وهو موقع إخباري مقره بابوا. وقال معهد المساعدة القضائية الصحفية إن الحجب يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو