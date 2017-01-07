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إسرائيل تخفض تمويلها للأمم المتحدة بسبب قرار المستوطنات

7/1/2017

الأمم المتحدة- أرشيف

قالت إسرائيل إنها ستخفض ستة ملايين دولار من تمويل الأمم المتحدة في 2017 احتجاجا على قرار أصدره مجلس الأمن الدولي، وطالب بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي صدر في 23 ديسمبر/ كانون الأول مما سمح لمجلس الأمن بتبني القرار بأغلبية 14 صوتا.

وكانت إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قد طالبا واشنطن باستخدام حق النقض (فيتو).

 وقالت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة إن التمويل سيُخفض لهيئات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها "معادية لإسرائيل" ومن بينها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإدارة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية.

وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان "من غير المنطقي بالنسبة لإسرائيل أن تمول هيئات تعمل ضدنا في الأمم المتحدة. على الأمم المتحدة إنهاء الواقع السخيف الذي تدعم فيه هيئات هدفها الوحيد هو نشر التحريض والدعاية المناهضة لإسرائيل."

وقالت البعثة الإسرائيلية إنها ستمضي قدما في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة بعد تولي ترمب الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني .

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