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أوباما لترمب: فلاديمير بوتين ليس في فريقنا

7/1/2017

الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخليفته دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخليفته دونالد ترمب "نحن في نفس الفريق،" بعد أن كشف تقرير للاستخبارات إن موسكو تدخلت في الانتخابات الامريكية لمساعدة ترمب.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز" "واحدة من الأشياء التي أشعر بالقلق إزاءها هو الدرجة التي وصلت إليها الكثير من التعليقات في الآونة الأخيرة من جانب الجمهوريين أو مثقفين أو معلقين في القنوات عن أن لديهم المزيد من الثقة في (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أكثر من مواطنيهم الأمريكيين فقط لأنهم ديمقراطيون، هذا لا يمكن أن يكون ".

وأضاف أوباما في المقابلة، التي سيتم بثها بالكامل يوم الأحد "علينا أن نذكر أنفسنا أننا في نفس الفريق. فلاديمير بوتين ليس في فريقنا".

 

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