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وزير خارجية النمسا يدعو لحظر الحجاب

6/1/2017

قال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية، بما في ذلك المدرسات، من ارتداء الحجاب.

ويعمل كورتس، الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مع منى دزدار وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي شريك حزب كورتس في الائتلاف، وهي مسلمة ذات أصول عربية.

وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب.

ونقل متحدث عن كورتس قوله "الأمر في المدارس يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية".

وقال كورتس إن ارتداء الصليب، وهو أمر شائع في النمسا التي يتمسك أغلبها بالكاثوليكية، يجب أن يسمح به في الفصول معللا ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخيا" في البلاد.

وكان مستشار لمحكمة العدل الأوربية قال في مارس/آذار إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب؛ لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.

وقالت متحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا، وهي أبرز جماعة معبرة عن المسلمين هناك إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية مخالفة للقانون النمساوي وقالت "إنه الثقة اهتزت بعد مثل هذا البيان".

وقالت دزدار لوكالة رويترز إنه يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته، وإنها تريد انتظار الحكم النهائي من محكمة العدل الأوربية قبل إرسال مشروع القانون للبرلمان.

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