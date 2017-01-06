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شاهد: مقتل 6 أطفال في حادث تصادم بباكستان

6/1/2017

صدم قطار في باكستان عربة صغيرة بثلاث عجلات (ريكشو) اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ستة أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة وسائق العربة في ثالث حادث قطار تشهده البلاد في أربعة أشهر.

وقال ضابط الشرطة أسعد سارفاراز إن الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بجنوب إقليم البنجاب تتراوح أعمارهم بين السادسة والعاشرة.

وأضاف أن المزلقان كان مفتوحا وقت الحادث، وهو ما يعني أن بوسع العربات المرور على قضبان السكك الحديدية.

وقال وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق للصحفيين إن الطقس ربما كان من العوامل التي ساعدت في وقوع الحادث.

وتابع "التحقيق هو الذي سيوضح إذا كان نتيجة إهمال أو بسبب الضباب الكثيف."

ولقي 20 شخصا حتفهم وأصيب عشرات يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حينما صدم قطار متحرك عربات قطار متوقفة في مدينة كراتشي الساحلية.

وفي سبتمبر/أيلول قتل أربعة على الأقل وأصيب 93 في حادث تصادم قطار سريع بقطار شحن قرب مدينة ملتان في إقليم البنجاب.

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