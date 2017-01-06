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شاهد: مقتل فتاة هندية تزوجت على غير رغبة أهلها

6/1/2017

قتلت فتاة هندية على يد أسرتها في مدينة روهتاك شمالي الهند لأنها تزوجت من رجل على غير رغبة أهلها.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، فإنه تم خنق الضحية حتى الموت من قبل والدها وكانت هناك محاولة أيضا لحرق جثتها.
وكانت الفتاة قد تزوجت الشهر الماضي من دون موافقة الأسرة، وكان الزوجان يعيشان بالقرب من منزل الأسرة.
وقال زوج الضحية للشرطة إن زوجته ذهبت إلى منزل أهلها لإبلاغ عائلتها عن الزواج صباح أمس ولكنها لم تعد، وتم إبلاغه من قبل الأسرة أن زوجته قد انتحرت وسيتم حرقها.

وبناء على بلاغ الزوج هرعت الشرطة إلى منزل الأسرة لتجد الضحية وقد بدأت التحضيرات لطقوس حرق جثمانها ، وبناء على الشكوى، أزالت الشرطة الجثة من المحرقة وفتحت تحقيقا.

واعتقلت الشرطة والد الفتاة الضحية لاستجوابه بخصوص مقتل الفتاة.

ورغم انتشار ظاهرة قتل الرجال والنساء في القرى الهندية في حالات الزواج من خارج الطائفة ، إلا أن الولاية الشمالية في هاريانا ، تعد من أكثر المناطق في الهند المعروفة بتشددها فيما يختص بمسائل الزواج ودور المرأة ، وتمارس فيها الظاهرة على نطاق واسع، وتحظى بتأييد كبير، اعتقادا في نقاء الطائفة نقاء ويتم ترتيب الزيجات للحفاظ على هذا الوضع .

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