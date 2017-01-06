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شاهد: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مطار بفلوريدا

6/1/2017

قال مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني  بأن مسلحا أطلق النار في اتجاه مسافرين بمطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى، كما تم اعتقال المهاجم.

وأضاف، أن الشرطة أعلنت قبل قليل أنها اعتقلت المسلح الذي قام بالهجوم دون أن تكشف عن هويته.

وكشف المراسل أنه إذا لم تكن له دوافع سياسية فسينتهي في خانة الجرائم المحلية للمختلين عقليا.

وأوضح المراسل أن الشرطة تسيطر على الوضع بشكل كامل، وأنه تم إخلاء قاعات المطار الذي يحظى غالبا بازدحام المسافرين.

من جانبها قالت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص وتوفي أحدهم كما اعتقل مشتبه به بعد حادث إطلاق نار في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا اليوم.

وقال المطار في حسابه على تويتر "ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية".

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.

 

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