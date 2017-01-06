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شاهد: "قتال شوارع" بين سائقي سيارتين

5/1/2017

أظهرت لقطات فيديو لحظة اندلاع عراك عنيف بين اثنين من سائقي السيارات في العاصمة الأيرلندية دبلن.

ويظهر الفيديو أحد سائقي السيارات يقوم بالإطاحة بالآخر على الأرض، بعد أن قام الأخير بالتوجه إليه بهدف الاعتداء عليه بعد خلاف بينهما على المرور، وبعد فترة يتدخل عدد من سائقي السيارات الآخرين للتفريق بينهما. وتم نشر الفيديو من قبل السائق "جيسون ميرفي" الذي كان يرتدي سترة زرقاء، والذي قال إن التاريخ المكتوب على الفيديو غير صحيح، وأن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي.

وقال ميرفي إن السائق الآخر سار إليه موجها إليه إساءات لفظية دون أن تكون لديه فكرة عن السبب، إلا أنه تمكن من الخروج من سيارته ليطرحه أرضا.

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