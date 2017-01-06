شاهد: عملية سير في الفضاء لتغيير بطاريات المحطة الدولية

أتم رائدي فضاء على متن محطة الفضاء الدولية عملية تغيير عدد من بطاريات الوقود على متن محطة الفضاء الدولية وذلك بمساعدة ذراع إلكتروني.

وقام رائدي الفضاء شين كيمبرو وبيجي وايتسن بالمشي خارج المحطة على ارتفاع 250 ميلا فوق الأرض لربط البطاريات الجديدة بالأسلاك.

وقام باحثون في مركز هيوستن الفضائي خلال الأسبوع الماضي بفك بطاريتين قديمتين وتركيب أخرى جديدة باستخدام الأذرع الإلكترونية التي يتم التحكم بها عن بعد.

وسيتم تغيير بطاريتين جديدتين بعد أسبوع، وتتوقع ناسا أن ينتهي تغيير البطاريات الثمان والأربعين الخاصة بمحطة الفضاء الدولية على مدى يتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة.

وسيتم خلال هذه الفترة استبدال بطاريات النيكل بأخرى تعمل بالليثيوم. وسيتم استخدام 24 بطارية فقط تم تصنيعها في اليابان.

ويتم شحن بطاريات المحطة عن طريق الطاقة الشمسية.