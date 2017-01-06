شاهد: حصان يبكي وينتحب في جنازة صاحبه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر حصانا يبكي على صاحبه الذي فارق الحياة.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن أصدقاء الشاب واجنر دي ليما فوجئوا بالحصان الذي أخذ يهز رأسه لأعلى وأسفل وينتحب أثناء سير الجنازة بمدينة بارابيا شمال شرق البرازيل يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت الصحيفة أن واجنر كان على علاقة وثيقة بالحصان، وقد تعرض لحادث دراجة نارية ليلة رأس السنة توفى على إثره، وكان الحصان قد شارك مع صاحبه في مسابقات رعاة البقر لمدة ثماني سنوات، وفازوا سويا بعشرات البطولات والجوائز النقدية.

وقال صديق مقرب من العائلة: "كان أمرا لا يصدق أن نرى الطريقة التي تصرف بها الحصان، فقد كان يبكى وينتحب كشخص حقيقي يبكى حزنا على وفاة صديقة".