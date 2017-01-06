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شاهد: امرأة عارية تسرق سيارة قائد بالشرطة في أريزونا

6/1/2017

قال نائب قائد للشرطة في أريزونا إن امرأة عارية أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي سرقت سيارة قائد بالشرطة يوم الخميس، ما أدى إلى مطاردة طويلة انتهت في منتصف طريق سريع في الولاية.

وقال نائب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا بن هنري للصحفيين إن المرأة التي لم تكشف السلطات عن هويتها نقلت إلى مستشفى بعد السيطرة عليها حين نزلت من سيارة القائد بالشرطة على الطريق السريع.

ونقل هنري عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن الواقعة بدأت صباح الخميس حين تم استدعاء القائد إلى محطة للوقود فوجد المرأة العارية تقف خارجها. وأضاف أنها بدت مضطربة ومشوشة.

وذكر المسؤولون أن القائد الذي أسرع بالنزول من سيارته حاول أن يضع غطاء على المرأة لكنها قفزت إلى سيارته وانطلقت مسرعة.

وقال هنري إن القائد حاول أن يوقفها بالقفز على دواسات الأبواب لكنه سقط على الأرض مما أدى لإصابته بجروح طفيفة. وقال هنري إنه خضع للعلاج بمستشفى محلي وخرج منه.

وقادت المرأة على سرعة تجاوزت 160 كيلومترا في الساعة خلال المطاردة التي استمرت لنحو ساعة.

وانتهت المطاردة حين صدمت المرأة سيارة أخرى وتوقفت قرب إيلوي في أريزونا. 

 

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