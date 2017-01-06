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شاهد: العثور على تلميذة خطفتها بوكو حرام في 2014

6/1/2017

قال متحدث باسم الجيش النيجيري إن جنودا تابعين له عثروا على تلميذة من بين أكثر من 200 تلميذة خطفتهن جماعة بوكو حرام من مدارسهن في بلدة تشيبوك بشمال شرق البلاد في أبريل/نيسان 2014.

وأضاف المتحدث أن الجنود عثروا على التلميذة، وهي رقية أبو بكر، وهي تسير هائمة قرب بلدة الجارنو، وهي معقل سابق لبوكو حرام ومعها رضيع عمره ستة أشهر.

وخطفت بوكو حرام 276 تلميذة من تشيبوك في 2014. وأُطلق سراح أكثر من 20 تلميذة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في صفقة توسط فيها الصليب الأحمر الدولي. وفرت أخريات أو تم إنقاذهن ولكن يُعتقد أن نحو 200 ما زلن أسيرات.

وسيطرت جماعة بوكو حرام على منطقة تعادل مساحة بلجيكا تقريبا في بداية 2015، لكن قوات الجيش النيجيري وقوات من دول مجاورة تمكنت من طردها من معظم تلك الأراضي خلال العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، أعلن الجيش سيطرته على معسكر رئيسي لبوكو حرام في آخر معاقلها في نيجيريا في غابة سامبيسا المترامية الأطراف. وتشن الحركة هجمات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد وفي دولتي النيجر والكاميرون المجاورتين.

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