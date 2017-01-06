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زبد الفول السوداني قد يقلل خطر إصابة الأطفال بالحساسية

6/1/2017

زبد الفول السوداني قد يقلل خطر إصابة الأطفال بالحساسية

تحث إرشادات أمريكية جديدة الآباء على إطعام أطفالهم زبد الفول السوداني أو الطعام المهروس الذي يحتوي على مسحوق الفول السوداني عندما يكون الرضيع بين أربعة وستة أشهر للمساعدة في تقليل خطر إصابتهم بأنواع من الحساسية تشكل خطرا على الحياة.

وبالنسبة لمعظم الأطفال – الذين لا يعانون من الإكزيما أو الحساسية من البيض التي تزيد احتمالات الحساسية من الفول السوداني – فإن الإرشادات الجديدة من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية توصي بإدخال أطعمة تتضمن الفول السوداني مع بلوغ الرضع عمرا يستطيعون فيه ابتلاع الأطعمة الصلبة.

وقال الطبيب ماثيو جرينهاوت رئيس لجنة المواد الغذائية المسببة للحساسية في الكلية الأمريكية للحساسية والربو وعلم المناعة والذي شارك في وضع الإرشادات "بالنسبة لمعظم الرضع فإن إدخال (هذه الأطعمة) يمكن أن يتم في المنزل."

وتابع أنه "لا ينبغي منح أي طفل تحت سن الرابعة حبوب الفول السوداني كاملة لأنهم قد يكونون عرضة لخطر الاختناق."

والإرشادات الجديدة تمثل تغيرا جذريا عن توصيات عام 2000 التي كانت تنصح بعدم إطعام الرضع الفول السوداني قبل سنة الثالثة.

وتستند الإرشادات الجديدة على نتائج تجارب أعلنت في فبراير/شباط 2015، وأظهرت أن استهلاك الفول السوداني بشكل منتظم من الطفولة المبكرة وحتى الخامسة أدى إلى تراجع بنسبة 81 % في الإصابة بحساسية الفول السوداني لدى الأطفال الذين تزداد احتمالات إصابتهم بهذا النوع من الحساسية بسبب معاناتهم بالفعل من الإكزيما الشديدة أو حساسية البيض أو كليهما.

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