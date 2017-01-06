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روسيا تعلن البدء بخفض قواتها في سوريا

6/1/2017

غيراسيموف يعلن بدء خفض قوات روسيا في سوريا

أعلن الجيش الروسي الجمعة البدء في خفض قواته المشاركة في العمليات في سوريا، على أن يسحب قريبا حاملة الطائرات الوحيدة التي ينشرها في المنطقة.

وقال قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف إنه عملا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 29 ديسمبر / كانون الأول "بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة ضمن العمليات في سوريا"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

 وأوضح غيراسيموف، بحسب الوكالات، أن عملية خفض القوات ستبدأ بسحب مجموعة حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيستوف"، فيما أوضح قائد القوات الروسية في سوريا أندري كارتوبالوف أنه "تم تحقيق الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال مهمتها".

وسبق أن أعلن بوتين في مارس / آذار من العام المنصرم ، عن خفض القوات الروسية المشاركة في العمليات في سوريا، غير أن موسكو عادت وعززت انتشارها فيما تصاعدت المعارك في هذا البلد.

وكانت المجموعة البحرية الروسية الوحيدة المشاركة في العمليات الجوية في سوريا منتشرة في شرق البحر المتوسط منذ منتصف نوفمبر / تشرين الثاني.

وتنفذ موسكو، أبرز حلفاء النظام السوري ، حملة جوية في سوريا دعما لقوات الأسد منذ 30 سبتمبر/أيلول من العام المنصرم، وتوفر الغطاء الجوي لعملياته البرية على جبهات عدة.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لإطلاق النار بدأ تطبيقه قبل أسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. ورغم الهدنة، تشهد بعض الجبهات وتحديدا في ريف دمشق خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل النظام.

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