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ترمب يعين سيناتورا يخضع لعقوبات روسية مديرا للاستخبارات

6/1/2017

دان كوتس .. يخضع لعقوبات روسية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اختار سيناتورا سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وبحسب وسائل الاعلام فإن اختيار ترمب للسيناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا، دان كوتس – 73 عاما – يرمي إلى تهدئة مخاوف الذين يعتقدون أن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاصة، وأنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكوتس واحد من ستة سيناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، ويومها رد السيناتور كوتس بالقول إنه يشعر ب"الفخر" لأن الكرملين فرض عليه عقوبات.

منصب مدير الاستخبارات الوطنية استحدث بعد هجمات سبتمبر / أيلول 2001 ، وتتمثل مهمته في تنسيق أنشطة وكالات الاستخبارات الأمريكية المختلفة وعددها 17 وكالة بينها خصوصا وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ومكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" وجهاز الامن القومي "ان اس ايه".

مدير الاستخبارات الوطنية ليست لديه عمليا سلطة على أي من هذه الوكالات؛ ولكن مهمته تنحصر في تنسيق عمل هذه الوكالات وأن تتشارك الوكالات فيما بينها معلوماتها الاستخبارية وتجنب الازدواجية في العمل.

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