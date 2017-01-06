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ترمب يتوعد المكسيك بتسديد تكلفة بناء الجدار الحدودي مستقبلا

6/1/2017

ترمب يتوعد المكسيك بتسديد تكلفة بناء الجدار الحدودي فيما بعد

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم الجمعة تقارير إخبارية تحدثت عن أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيتحملون تكلفة جدار يعتزم أن يشيده على الحدود مع المكسيك وقال إن تلك التقارير لم تورد أن الأموال الأمريكية المستخدمة في بناء المشروع ستسددها المكسيك فيما بعد.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "الإعلام المدلس لم يورد أن أي مبالغ ستنفق على بناء الجدار العظيم (بغرض إنجازه بسرعة) سوف تسددها المكسيك فيما بعد!"

وتراجع البيزو المكسيكي لفترة وجيزة مسجلا انخفاضا نسبته 0.22 في المئة بعد تغريدة ترمب.

وكانت العملة المكسيكية قد سجلت انخفاضات قياسية في مواجهة الدولار هذا الأسبوع عندما كثف ترمب انتقاداته  للشركات الأمريكية التي تنتج السلع في المكسيك وليس في الولايات المتحدة.

 وفي آخر تعامل بلغت قيمة الدولار 21.35 بيزو مسجلة تغييرا بسيطا عن أمس الخميس.

وذكرت قناة سي.إن.إن التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة أن الفريق الانتقالي لترمب لمح لأعضاء الكونجرس الجمهوريين بأن الرئيس المنتخب يفضل تمويل الجدار الحدودي من مخصصات يحددها الكونجرس بحلول أبريل نيسان.

وقال ترمب في تغريدته إن التمويل الأمريكي المبدئي يستهدف البدء سريعا في تنفيذ الجدار وإن المكسيك ستسدد التكاليف في نهاية المطاف للولايات المتحدة.

وقالت المساعدة البارزة لترمب كيليان كونواي إن الرئيس المنتخب لن يتراجع عن وعده خلال الحملة الانتخابية بأن تدفع المكسيك تكاليف الجدار.

وأضافت اليوم الجمعة لقناة سي.بي.إس التلفزيونية "لم يتغير شيء من وجهة نظرنا، الكونجرس يأخذ على عاتقه بحث الخيارات المختلفة لدفع تكاليف الجدار."

وأضافت "في الحقيقة نحن نحترم (المؤسسات) الاتحادية وإذا كان الكونجرس يحاول إيجاد وسائل مختلفة لتمويل هذا المشروع الذي يمثل أولوية قصوى للرئيس (المنتخب) ترمب فعليه أن يفعل ذلك."

 

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