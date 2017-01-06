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بالفيديو: تتويج الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

6/1/2017

اختير الدولي الجزائري رياض محرز أفضل لاعب افريقي لعام 2016 بعدما ساعد ليستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على عكس كل التوقعات الموسم الماضي.

وأصبح محرز (25 عاما) ثالث جزائري يتوج بالجائزة بعد لخضر بلومي في 1981 ورابح ماجر في 1987 في نسختها القديمة.

وهو ثالث لاعب مولود في فرنسا ينال الجائزة بعد فريدريك كانوتي وأوباميانج.

 وهي أيضا المرة السابعة في آخر تسع سنوات التي يتوج بالجائزة لاعب ينتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

 وحصل محرز على المركز الأول متفوقا على لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب الغابون بيير إيمريك أوباميانج الفائز باللقب في 2015 والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول في تصويت لمدربي المنتخبات الوطنية في أفريقيا والمديرين الفنيين وخبراء وسائل الإعلام.

وحصل لاعب ليستر على 361 صوتا مقابل 313 لأوباميانج و186 لماني وأعلنت النتائج خلال الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في القارة والذي أقيم في العاصمة النيجيرية.

وقال الاتحاد الأفريقي خلال الاعلان عن فوز محرز "استمتع النجم الجزائري بعام حافل سيظل عالقا في الذاكرة، فقد كان واحدا من أهم أسباب الانجاز المفاجئ لليستر سيتي خلال العام حيث سجل 17 هدفا".

 

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