اليابان تدافع عن تويوتا بعد تهديد ترمب

شعار شركة تويوتا اليابانية للسيارات

دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات اليوم الجمعة واصفة إياها بأنها "مواطن اعتباري مهم" بالولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على سيارات الشركة المصنعة في المكسيك.

وانتقد ترمب مرارا شركات أمريكية لاستخدامها مصانع منخفضة التكلفة في الخارج على حساب الوظائف في الداخل. ووجه ترمب انتقادات إلى شركات سيارات أمريكية من بينها فورد التي ألغت هذا الأسبوع خطة لبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك.

لكن هجومه الليلة الماضية على تويوتا هو الأول له على شركة أجنبية لصناعة السيارات. وقال ترمب على موقع تويتر "تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة."

وهبط سهم تويوتا ثلاثة بالمئة قبل أن يعوض بعض خسائره كما نزلت أسهم هوندا موتور ونيسان موتور نحو 2%.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين اليوم الجمعة إن تويوتا "مواطن اعتباري مهم" بينما شدد وزير التجارة هيروشيجي سيكو على مساهمة الشركات اليابانية في التوظيف الأمريكي.

ورفض وزير الاقتصاد نوبوتيرو إيشيهارا التعقيب على تغريدة ترمب.

وقال أكيرا كيشيموتو المحلل لدى جيه.بي مورجان في مذكرة "نعتقد أن التأثير على أداء الشركة محدود."

وذكر كيشيموتو أن انكشاف تويوتا على المكسيك محدود مضيفا أنه حتى وإن تم فرض رسوم جمركية نسبتها 20% "في أسوأ الحالات" فلن تقل أرباحها التشغيلية سوى نحو ستة بالمئة.

وكان ترمب هدد بفرض رسوم نسبتها 35% على السيارات المستوردة من المكسيك.

وتويوتا واحدة من بين عدة شركات تعمل في المكسيك ولديها مصنع تجميع في باخا كاليفورنيا حيث تنتج شاحنات تاكوما الصغيرة وقد تزيد الإنتاج هناك.

لكن تغريدة ترمب خلطت بين مصنع تويوتا القائم في باخا، ومصنعها المزمع في جواناخواتو البالغة تكلفته مليار دولار الذي بدأ إنشاؤه في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ومن المقرر أن ينتج مصنع جواناخواتو سيارات كورولا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف سيارة حين يدخل حيز التشغيل في 2019 لينتقل إنتاج السيارة الصغيرة من كندا.

وينتج مصنع باخا نحو 100 ألف شاحنة صغيرة سنويا. وقالت تويوتا في سبتمبر/أيلول إنها ستزيد إنتاج الشاحنات أكثر من 60 ألف وحدة سنويا.

ومن بين شركات صناعة وتوريد السيارات اليابانية الأخرى التي تعمل في المكسيك شركة نيسان التي تعمل في البلاد منذ عشرات السنين بعدما أقامت هناك أول مصانعها لتجميع السيارات خارج آسيا. وتملك نيسان مصنعين في المكسيك وأنتجت 830 ألف وحدة خلال سنة حتى مارس آذار 2016.

وتدير هوندا مصنعين للتجميع والمحركات بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 263 ألف سيارة إلى جانب مصنع لمعدات نقل الحركة بطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف وحدة.