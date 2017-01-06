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" القطرية" الأولى عربياً والرابعة عالميا في 2016

6/1/2017

" القطرية" الأولى عربياً والرابعة عالميا في 2016

تصدرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الترتيب عن تقرير صادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران .

وبيًن التقرير أن "الخطوط الجوية السعودية"، جاءت في المركز الثاني عربيا، بنسبة انضباط بلغت 78.92%، تلتها "طيران الإمارات" في المركز الثالث، ثم "فلاي دبي" في المركز الرابع، فيما لم يتضمن التقرير التصنيف العالمي لها.

كما تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، قائمة أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية؛ حسب نفس التقرير.

وجاء الترتيب العالمي في الانضباط لباقي الخطوط بعد المركز الثالث كالتالي ..الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط نيبون الجوية اليابانية،الخطوط الجوية السنغافورية، خطوط دلتا الجوية بالولايات المتحدة، خطوط تام الجوية البرازيلية.

ويقيس تقرير "Flight Stats"  مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.

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