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"الأوقاف" تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على السيسي

6/1/2017

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة

قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات.

وأشارت إلى أن "الخطب" سيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وتقول الوزارة إن موضوعات الخطب شملت 13 محورًا هي الأخلاق، والقيم الوطنية، وقضايا التطرف والإرهاب، والعمل والإنتاج، والمعاملات، وبناء الأسرة، والشباب، والمرأة، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع، والتعليم والتثقيف والتربية، والإيمانيات، والمناسبات الدينية، والقضايا العامة.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

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