مدير CIA: تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لم يسبق له مثيل

جيمس كلابر – مدير المخابرات الأمريكية

قال مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلابر اليوم الخميس إن روسيا لها "تاريخ طويل" من التدخل في الانتخابات، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يواجهوا قط نشاطا مثل الذي قامت به في حملة الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

وأضاف في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "الروس لهم تاريخ طويل من التدخل في الانتخابات ، انتخاباتهم وانتخابات غيرهم، هذا يعود إلى الستينات إبان ذروة الحرب الباردة."

بيد أنه قال "لا أعتقد أننا واجهنا مطلقا حملة أكثر قوة أو مباشرة من التدخل في عمليتنا الانتخابية من التي شاهدناها في هذه الحالة."