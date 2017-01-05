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شاهد: 90 ثانية توضح حقيقة الثورة السورية

5/1/2017

بثت الناشطة السورية "لينا الشامي" مقطع فيديو يتناول حقيقة الثورة السورية في مواجهة محاولات تشويهها.

وقالت لينا خلال الفيديو "إنه لأمر مستفز عندما تفتح قناة تلفزيونية تبث أخبارا عن سوريا لتجد عنوانا يبدأ بعبارة مثل الحرب الأهلية في سوريا أو الصراع السوري" مضيفة أن ما يحدث في سوريا هو "ثورة عظيمة ضد الديكتاتور الأسد".

وروت "لينا" حكاية الثورة منذ البداية، عندما نزل المتظاهرون إلى الشوارع في احتجاجات سلمية لكنها قوبلت بالقتل والاعتقال والتعذيب، في حين يبلغ عدد المعتقلين المفقودين في سجون الأسد أكثر من 200 ألف معتقل.

واعتبرت "لينا" أن الأسد مازال يقتل شعبه، وأنه عندما لا يستطيع قتل الثورة فإنه لجأ إلى توجيه الاتهامات للمعارضين عبر وصفهم بالخونة والإرهابيين لتبرير "الإبادة الجماعية" التي يقوم بها.

واختتمت حديثها بالقول إن مئات الآلاف من السوريين ضحوا بأرواحهم من أجل الحصول على حقوقهم في العيش بكرامة وحرية وعدالة، وليجعلوا العالم بأسره يعلم أن ما يجري في سوريا هو ثورة عظيمة.

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