شاهد: لحظة تعرض فتاة لصعقة برق مرعبة

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مرعبة ترصد لحظة تعرض فتاة برازيلية لصعقة برق قوية أثناء تنزهها تحت المطر على شاطئ برايا دو سونهو السياحي بإيتانهايم –ثاني أقدم مدينة في البرازيل- على ساحل ساو باولو.

وأظهر الفيديو لحظة ضرب صاعقة البرق للفتاة وتدعى تالين كامبوس (25 عامًا) لتسقط بسكتة قلبية نقلت على إثرها إلى وحدة الطوارئ بأحد المستشفيات في جارديم سابايونا وهي في حالة حرجة.

وكانت الفتاة تمشي بهدوء على شاطئ البحر حين ضربتها الصاعقة بينما كان يقف إلى جوارها شخص آخر لكنه لم يصب بأذى، وعلى الفور قام بعض الأشخاص على الشاطئ بالاتصال بالطوارئ لإسعاف الفتاة.