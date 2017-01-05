شاهد: كيف تصنع عالما من "الثلوج المتلألئة" بأبسط الطرق

حصد مقطع مصور لكيفية صناعة "أنتيكات متلألئة" بأبسط الطرق، نحو 32 مليون مشاهدة في أقل من يوم واحد على نشره بصفحة 5-Minute Crafts على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 65 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وشرح الفيديو ببساطة كيف يمكن صناعة ما أسمته الصفحة "عالم الثلوج المتلألئة" من بقايا الديكورات ومجسمات الأنتيكات الصغيرة القديمة، لتظهر في شكل أنيق جداً في النهاية يمكن تزيين المكان به وإسعاد الأطفال.

وظهرت فتاة خلال الفيديو قامت بإحضار بعبوات زجاجية فارغة ذات أغطية معدنية خفيفة، ثم مزجت خليطاً من الماء والجلسرين "الغليسيرول" والترتر في العبوة حتى باتت حبات الترتر تتلألأ داخل المزيج.

ثم أحكمت الفتاة غلق الغطاء بعدما ألصقت مجسم سندريلا صغير في الجزء الداخلي من غطاء العبوة وقلبتها ليظهر المجسم بشكل أنيق للغاية وكأنها عروسة في بحر الأحلام.