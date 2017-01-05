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شاهد: عجوز تأكل الرمل والحصى حفاظاً على صحتها!

5/1/2017

على مدار 6 عقود، أدمنت عجوز هندية تناول الرمال والحصى، زاعمة أن نظامها الغذائي الفريد هو السبب الرئيسي في الحفاظ على صحتها إلى الآن، بحسب ما نشرته قناة Caters Clips على يوتيوب.

واعتادت كوزما فاتي (78 عاماً) من مدينة فاراناسي الهندية، أكل الرمل والحصى منذ نحو 63 عاماً، وتقضي ساعات طوال في البحث عن حميتها الغذائية الأساسية، وإذا لم يحالفها الحظ فإنها تأكل من جدران بيتها!

وادعت الجدة العجوز أن تناول الرمل والحصى لهما فائدة كبيرة على صحتها، وأنها لم تمرض أبداً، وتعتقد أن الرمل ليس له أي آثار ضارة، وهو ما أبهر سكان المنطقة بعادتها الفريدة.

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