شاهد: صراع شرس بين ثعبان بورمي وتمساح

التقط مراسل صحيفة أمريكية محلية مقطعاً مصوراً لصراع شرس بين ثعبان طوله 15 قدماً (4,6 أمتار) وبين تمساح، وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات في إحدى المحميات الطبيعية جنوب ولاية فلوريدا.

ورصد جو كابوزي مراسل صحيفة "بالم بيتش بوست" المحلية، معركة عنيفة بين تمساح وثعبان بورمي عملاق، بعدما سمع أصواتا عالية في مستنقع مياه، فاقترب نحو الضجيج ليفاجأ بهذا المشهد.

وأظهرت اللقطات ذيل التمساح وقد ارتفع عالياً خارج المياه قبل أن يغرق كلياً إلى أسفل، وكان واضحا أنه يتحرك ضد إرادته، حيث لف الثعبان عضلات جسمه حوله بقوة.

وانتهى الصراع بحسب كابوزي بعد نحو 15 دقيقة بفوز الثعبان عندما أحكم عضلاته بقوة على التمساح وخنقه حتى الموت، لكن كابوزي قال أيضاً إنه نادراً ما يحدث في البرية أن يتعرض تمساح لهجوم من قبل ثعابين بورمية (وهي ثعابين يشبه جلدها لون جلد الزرافة).

وتابع "لم يسبق لي أن شهدت مشهداً مهيباً كهذا"، أن يقع التمساح في براثن الثعبان ويبدأ الصراع في الأعماق ويغرق التمساح الضخم في النهاية كالمرساة ويفوز الثعبان.