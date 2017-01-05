البث الحي
منوعات

شاهد: بيع سمكة تونة بـ636 ألف دولار في اليابان

5/1/2017

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74,2 مليون ين (636 ألف دولار) في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، في أول مزاد خلال العام الجاري في سوق السمك الرئيسي بالمدينة.

وبلغت قيمة السمكة التي تزن 212 كيلوغراماً، 350 ألف ين للكيلوغرام الواحد  في سوق تسوكيجي للأسماك، وبيعت السمكة إلى سلسلة مطاعم شهيرة تدعى سوشي زانماي.

وتم اصطياد السمكة قبالة ساحل شمال اليابان في مياه تعرف بأنها أفضل مياه لاصطياد التونة في البلاد.

يذكر أن عملية البيع التي تمت اليوم الخميس، هي ثاني أعلى سعر يدفع مقابل سمكة تونة في البلاد، فكان أعلى سعر تم تسجيله في 2013 وبيعت سمكة تونة مقابل 155,4 مليون ين (نحو مليون و330 ألف دولار).

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)