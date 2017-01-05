شاهد: بيع سمكة تونة بـ636 ألف دولار في اليابان

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74,2 مليون ين (636 ألف دولار) في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، في أول مزاد خلال العام الجاري في سوق السمك الرئيسي بالمدينة.

وبلغت قيمة السمكة التي تزن 212 كيلوغراماً، 350 ألف ين للكيلوغرام الواحد في سوق تسوكيجي للأسماك، وبيعت السمكة إلى سلسلة مطاعم شهيرة تدعى سوشي زانماي.

وتم اصطياد السمكة قبالة ساحل شمال اليابان في مياه تعرف بأنها أفضل مياه لاصطياد التونة في البلاد.

يذكر أن عملية البيع التي تمت اليوم الخميس، هي ثاني أعلى سعر يدفع مقابل سمكة تونة في البلاد، فكان أعلى سعر تم تسجيله في 2013 وبيعت سمكة تونة مقابل 155,4 مليون ين (نحو مليون و330 ألف دولار).