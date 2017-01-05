شاهد: الصين تستثمر 360 مليار دولار في الطاقة المتجددة

قالت الصين إنها ستستثمر 2.5 تريليون يوان، أي 361 مليار دولار، في مجال توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.

وبدأت الصين، وهي أكبر سوق للطاقة في العالم، خطة للتحول من استخدام الفحم الضار بالبيئة في تشغيل محطات الكهرباء إلى أنواع من الوقود أكثر نظافة. وأصبحت الصين أكبر مولد للكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم في العام الماضي.

وقالت إدارة الطاقة الوطنية في الصين في وثيقة خطتها الخمسية لتطوير قطاع الطاقة المحلي خلال الفترة ما بين 2016 و2020 إن هذه الاستثمارات ستخلق أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.

وأضافت أن قدرة الطاقة المتجددة القائمة التي تشمل الرياح والطاقة المائية والشمسية والنووية ستسهم بنحو النصف في توليد الكهرباء الجديدة بحلول عام 2020.

ولم تفصح الإدارة عن مزيد من التفاصيل بشأن مجالات إنفاق الأموال التي تعادل 72 مليار دولار سنويا.

وتعكس هذه الاستثمارات استمرار تركيز بكين على الحد من استخدام الوقود الأحفوري الذي دعم النمو الاقتصادي للصين على مدار العقد الماضي في إطار تصعيد الحرب على التلوث.