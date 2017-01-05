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شاهد: أولى صور الناشط المصري أحمد ماهر عقب الإفراج عنه

5/1/2017

ماهر (وسط) قضى أكثر من 3 سنوات في السجن قبل الإفراج عنه

قال محامون ونشطاء مصريون إن الناشط المصري أحمد ماهر، مؤسس حركة السادس من أبريل، أفرج عنه في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد انتهاء محكوميته بتهمة انتهاك قانون التظاهر عام 2013.

وتداول نشطاء عددا من صور ماهر مع أصدقائه وأقاربه عقب الإفراج عنه.

وأدين ماهر نهاية عام 2013 بخرق قانون التظاهر، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات، كما تلقى حكما آخر بالحبس 6 أشهر بتهمة سب ضابط شرطة، وتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى شهر واحد.

وقضى ماهر فترة محكوميته قبل الإفراج عنه، لكن نشطاء وحقوقيين قالوا إن الحكم يتضمن أيضا وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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