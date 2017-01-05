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شاهد:معمر فرنسي (105 أعوام) يقطع بدراجته 22 كيلومترا في ساعة

5/1/2017

دخل المعمر الفرنسي روبير مارشان البالغ من العمر 105 أعوام التاريخ عندما قطع بدراجته 22.528 كيلومترا في ساعة واحدة في مضمار قرب باريس.

وبدأ مارشان، الذي ولد في شمال فرنسا عام 1911K ركوب الدراجات عندما كان عمره 14 عاما لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا عندما بلغ 67 عاما.

وفي عام 2012 عندما كان عمره 100 عام سجل رقما قياسيا لسنه بقطع 100 كيلومتر في أربع ساعات و17 دقيقة و27 ثانية.

وفي عام 2014 قطع 26.9 كيلومترا خلال ساعة واحدة عندما كان  عمره 102 عاما.

وتدرب مارشان، الذي يحظى بجمهور كبير في فرنسا، لستة أشهر للإعداد لسباقه الأخير.

وقال مارشان إنه كان بمقدوره أن يسرع أكثر ويسجل رقما أفضل.

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