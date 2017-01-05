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بيع رسالة للأميرة ديانا عن ابنها المشاغب هاري في مزاد

5/1/2017

الأميرة ديانا برفقة ولديها هاري ووليام

بيعت مجموعة من الرسائل المكتوبة بخط يد الأميرة الراحلة ديانا في مزاد اليوم الخميس بمبلغ فاق المتوقع بكثير.

وتكشف إحدى هذه الرسائل كيف كان ابنها الأصغر الأمير هاري يتعرض للمشاكل بشكل مستمر في المدرسة.

 وبيعت الرسائل الست في مزاد بدار تشيفنز في كمبردج وكتبتها الأميرة ديانا إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر بكنجهام لأكثر من 50 عاما.

 ويرد ذكر الأميرين وليام وهاري ابني ديانا بكثرة في الرسائل.

 وجاء في إحدى الرسائل التي تحمل تاريخ 20 سبتمبر أيلول 1984 أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري "وليام يعشق أخاه الأصغر ويمضي وقته بأكمله وهو يغمر هاري بالأحضان والقبلات، بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب".

"رد الفعل على ولادة الصغير غمرنا تماما وبالكاد أستطيع التقاط أنفاسي بسبب كم الزهور التي تصل هنا."

 وبيعت تلك الرسالة بمبلغ 3200 جنيه إسترليني (3950 دولارا) لتتجاوز التقديرات بأنها ستباع بما بين 400 و600 جنيه.

 وفي رسالة أخرى بتاريخ 17 أكتوبر تشرين الأول عام 1992 تتحدث ديانا عن مدى استمتاع الأميرين "بالمدرسة الداخلية رغم أن هاري يقع في المشاكل طوال الوقت."

 وبيعت تلك الرسالة بمبلغ 2400 جنيه وكانت التقديرات أنها ستباع بما بين 600 و 900 جنيه.

 ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة بينهم الأمير تشارلز والأميرة مارغريت والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

 

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