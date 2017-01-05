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الضباب الدخاني يسجل ارتفاعا لليوم الثالث في العاصمة الصينية

5/1/2017

عمت سحب الضباب العاصمة الصينية بيجين ووسط البلاد اليوم الخميس، ما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطيل الأنشطة، بعدما سجلت معدلات التلوث ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا باللون البرتقالي من الضباب الدخاني، بينما خفض تحذيره من الضباب من أحمر إلى أصفر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، في أجزاء من وسط وشرق البلاد.

وتسبب الضباب الدخاني في تدفق العشرات على المراكز الصحية للعلاج، وكان الأطفال هم الأكثر تضررا من تلوث الجو.

ومن الشائع إصدار تحذيرات من معدلات التلوث في مناطق شرق الصين، وخصوصا خلال فصل الشتاء، حيث ترتفع بشدة مستويات استهلاك الوقود، وخصوصا من الفحم.

وبدأت الصين منذ ثلاث سنوات حملة واسعة تهدف إلى خفض معدلات التلوث، الذي تظهر آثاره في الجو والتربة والمياه، بعد عقود من النمو الاقتصادي، والذي أدى إلى ارتفاع استهلاك الوقود. لكن الحملة لم تنجح في كبح مستويات التلوث المرتفعة.

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